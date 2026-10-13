Более 3000 долларов за портативную Windows-приставку. Lenovo Legion Go Gen 2 невероятно подорожала с момента выхода

В два раза Портативная игровая консоль Lenovo Legion Go Gen 2 в очередной раз подорожала. Это уже не первое повышение цены за последний год, но теперь цена выросла просто до невероятных показателей.
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