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В Англии признали, что судьи несправедливо не засчитали гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма»

В Англии признали, что судьи несправедливо не засчитали гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма»

«Красные» должны были открывать счёт в матчеавтор фото: Getty Images«Красные» должны были открывать счёт в матчеProfessional Game Match Officials Limited (PGMOL) орган отвечающий за судейство в матчах профессиональных английских команд, признал ошибку арбитров в матче 7-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (2:1), сообщает Sky Sports.

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