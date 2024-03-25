Бойцы отряда «Русь» показали редкий ПТРК «Штурм-С»

Редкий противотанковый комплекс «Штурм-С» на базе многоцелевого бронетранспортера МТ-ЛБ продемонстрировали бойцы отряда «Русь», которые входят в бригаду «Восток-V» добровольческого корпуса в составе группировки «Юг».
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