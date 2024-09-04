Энтузиаст «оживил» Соню Блейд, Джейд, Китану, Милину и Скарлет из Mortal Kombat Юту...

Энтузиаст «оживил» Соню Блейд, Джейд, Китану, Милину и Скарлет из Mortal KombatЮтубер Imitationalism AI, который ранее при помощи нейросети «оживил» ключевых героев «Черепашек-ниндзя», «Скуби-Ду» и Resident Evil, выпустил новое видео с подборкой ИИ-артов.