Володин предрек Армении проблемы из-за ратификации Римского статута

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в телеграм-канале ратификацию Ереваном Римского статута МУС, назвал данное решение непродуманным, стратегически неверным, оно прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам.
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