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Heather Matarazzo Reflects On "The Princess Diaries" 25 Years Later, Including Improvised Moments, What She Kept From Set, And More

Heather Matarazzo Reflects On "The Princess Diaries" 25 Years Later, Including Improvised Moments, What She Kept From Set, And More

Get ready to go back to Genovia! From the iconic bleacher's slip to Mia and Lilly's improvised secret handshake — Heather Matarazzo shared behind-the-scenes stories as The Princess Diaries celebrates its milestone 25th anniversary.

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