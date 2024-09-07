Рамасвами заявил, что не верит в обвинения властей США в адрес российских СМИ

Предприниматель, бывший участник президентских праймериз Республиканской партии Вивек Рамасвами рассказал, что не верит в обвинения властей Соединенных Штатов в адрес российских средств массовой информации.
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