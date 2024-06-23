Sabah: Саудовская Аравия отомстила Байдену за критику кронпринца

Директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар отметил, что завершение соглашения о продаже нефти за доллары было местью кронпринца Мухаммеда бин Салмана Джо Байдену, передает РИА Новости.
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