СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 832 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Попов
    Пустили КОЗЛОВ в ОГОРОД.Бумеранг
  • Evgenija Palette
    "Администраторы-модераторы "просто безграмотные"...  Точнее не скажешь. Они такие же, КАК ВСЕ ЭТИ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ КОМ..."Очередная диверс...
  • Evgenija Palette
    Назовите хоть один народ, который не прошел "долги и трудный путь"... Всё у вас одни армяне "прошли долгий и трудный ...Люди, живущие в А...

"Среднеазиатские анклавы на территории РФ обзаведутся медцентрами", - генконсул Таджикистана о назревших нововведениях

"Среднеазиатские анклавы на территории РФ обзаведутся медцентрами", - генконсул Таджикистана о назревших нововведениях

Politiki.net Продолжаем разбирать более чем фривольное поведение "гостей" нашей Родины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Антонина Лаврентьева
Есть опыт СССР. Если приглашаешь к себе работника, обязан предоставить ему временное жилье( общежитие), временную регистрацию.Приживется, хорошо работает получит постоянную регистрацию в этом населенном пункте. Одна загвоздка.Раньше все республики были одной семьей СССР. Сейчас все упрется в Закон об иностранном гражданстве. Значит все временно, если тот не получит российсеого гражданства. Это канва.Особенности у работодателя могут разными в силу секретности организации.
Ответить
1 час.
d
demyr150648
На ... они (эти бандерлоги) вообще нужны! Гнать! Это враги!
Ответить
1 час.
Эдуард Николаев
нам их не надо
Ответить
49 мин.

Картина дня

наверх