"Среднеазиатские анклавы на территории РФ обзаведутся медцентрами", - генконсул Таджикистана о назревших нововведениях

АЛ

Антонина Лаврентьева

Есть опыт СССР. Если приглашаешь к себе работника, обязан предоставить ему временное жилье( общежитие), временную регистрацию.Приживется, хорошо работает получит постоянную регистрацию в этом населенном пункте. Одна загвоздка.Раньше все республики были одной семьей СССР. Сейчас все упрется в Закон об иностранном гражданстве. Значит все временно, если тот не получит российсеого гражданства. Это канва.Особенности у работодателя могут разными в силу секретности организации.