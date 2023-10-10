Politiki.net Продолжаем разбирать более чем фривольное поведение "гостей" нашей Родины.
"Среднеазиатские анклавы на территории РФ обзаведутся медцентрами", - генконсул Таджикистана о назревших нововведениях
Комментарии
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АЛ
Антонина Лаврентьева
Есть опыт СССР. Если приглашаешь к себе работника, обязан предоставить ему временное жилье( общежитие), временную регистрацию.Приживется, хорошо работает получит постоянную регистрацию в этом населенном пункте. Одна загвоздка.Раньше все республики были одной семьей СССР. Сейчас все упрется в Закон об иностранном гражданстве. Значит все временно, если тот не получит российсеого гражданства. Это канва.Особенности у работодателя могут разными в силу секретности организации.
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1 час.
d
demyr150648
На ... они (эти бандерлоги) вообще нужны! Гнать! Это враги!
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1 час.
Эдуард Николаев
нам их не надо
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49 мин.
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