Маск заявил о непричастности к опубликованному в журнале Time "списку дел"

Global Look Press/Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не имеет никакого отношения к "списку дел", опубликованному на обложке журнала Time, посвященной бизнесмену.
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