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Вечерний Новосибирск

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Более 30 тысяч новосибирских школьников региона вытянули «Билет в будущее» по нацпроекту

Более 30 тысяч новосибирских школьников региона вытянули «Билет в будущее» по нацпроекту

Как отметила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова, в сентябре 2023 года Министерством просвещения РФ во всех общеобразовательных организациях страны введен профминимум, направленный на профессиональную ориентацию обучающихся.

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