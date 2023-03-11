«Адмирал» победил «Салават» в серии (4-2) и впервые в истории вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина

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«Адмирал» победил «Салават» в серии (4-2) и впервые в истории вышел во 2-й раунд плей-офф. Клуб из Владивостока обыграл уфимцев в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2, 4-2).