Захарова заявила о создании ВСУ концлагерей в российском приграничье

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге в рамках IV Евразийского женского форума заявила, что Москва располагает информацией о создании украинскими военными в приграничных районах России подобия концентрационных лагерей для местного населения.
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