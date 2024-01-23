На Алтае лидер группы вымогателей подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии

Предварительно установлено, что в период с августа 2021 года по декабрь 2022 года четверо ранее судимых жителей города Славгорода под предлогом возврата несуществующего долга вынудили шестерых земляков отдать им денежные средства и различное имущество на общую сумму около миллиона рублей.