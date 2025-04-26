La Repubblica: Трамп встретится в Риме с Зеленским, Мелони и Стармером

Президент США Дональд Трамп собирается встретиться в Риме, куда он прибыл для участия в похоронах папы римского Франциска, с Владимиром Зеленским, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
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