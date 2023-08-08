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Тренер России U23 Воеводин о победе над СКА: «Такие вещи приносят уверенность. Многие превзошли ожидания, ребята уже уровня КХЛ»

Сборная России до 23 лет победила СКА (6:5 Б) в матче турнира Sochi Hockey Open. – Первые два периода были не за нами, проигрывали в движении, по моментам, по голам.

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