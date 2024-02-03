Марко Николич: «Надеюсь, в ближайшее время Россия снова будет играть в Европе, где ей и место»

«Мне очень жалко, что Россия отстранена. Надеюсь, что в ближайшее время Россия и российские команды снова будут играть в Европе, где им и место», — сказал главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, возглавлявший ранее «Локомотив».