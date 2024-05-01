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Топурия пообещал стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира: «Роналду зарабатывает $130 млн? Я буду получать столько же»

«У меня нет никаких сомнений, что в 2025 году я стану самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Криштиану Роналду зарабатывает $130 млн в год? Я буду получать столько же.

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