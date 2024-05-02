НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Алексей Василевский о хоккее в США: «Не скажу, что у нас болеют хуже, чем в НХЛ. Просто разные культуры боления. Понравились люди, очень дружелюбные»

«Не так давно мы впервые побывали с семьей на матчах НХЛ. Первый раз оказались в Тампе. Очень удивила атмосфера на трибунах, как работают с болельщиками, как сами люди относятся к хоккею.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх