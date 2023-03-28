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Собянин: На станциях БКЛ «Авиамоторная» и «Электрозаводская» построят новые переходы

Дополнительные переходы и вестибюли будут построены на станциях «Авиамоторная» и «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро.

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