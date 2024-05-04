В годовщину ухода из жизни Вячеслава Зайцева о модельере никто не вспомнил

30 апреля прошел ровно год с момента ухода Вячеслава Зайцева из жизни. Большинство журналистов обратили внимание на то, что известные российские личности почти не уделили внимания этой дате в своих социальных сетях.
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