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В годовщину ухода из жизни Вячеслава Зайцева о модельере никто не вспомнил

В годовщину ухода из жизни Вячеслава Зайцева о модельере никто не вспомнил

30 апреля прошел ровно год с момента ухода Вячеслава Зайцева из жизни. Большинство журналистов обратили внимание на то, что известные российские личности почти не уделили внимания этой дате в своих социальных сетях.

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