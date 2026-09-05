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Берлин не доказал причастность России к инциденту с БПЛА в Лейпциге

Берлин не доказал причастность России к инциденту с БПЛА в Лейпциге

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен заявила, что правительство Германии не представило ни обоснований, ни доказательств своих обвинений в адрес России по делу об инциденте с беспилотником в Лейпциге.

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