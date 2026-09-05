Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен заявила, что правительство Германии не представило ни обоснований, ни доказательств своих обвинений в адрес России по делу об инциденте с беспилотником в Лейпциге.