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«С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом»: как воевали и писали калининские журналисты

«С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом»: как воевали и писали калининские журналисты

Заголовок статьи — строки из песни Константина Симонова «Корреспондентская застольная», которые лучше всего передают дух военного времени для советских журналистов, и далеко неслучайно именно эта задорная и горькая песня стала гимном военных корреспондентов.

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