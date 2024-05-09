«С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом»: как воевали и писали калининские журналисты

Заголовок статьи — строки из песни Константина Симонова «Корреспондентская застольная», которые лучше всего передают дух военного времени для советских журналистов, и далеко неслучайно именно эта задорная и горькая песня стала гимном военных корреспондентов.
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