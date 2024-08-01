Какие дороги к туристическим объектам строят на Алтае и сколько на них потратят денег

Самый масштабный проект — трасса до особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" Дорожный ремонт в Алтайском крае Летом 2024 года в Алтайском крае обновляют пять участков дорог, которые ведут к популярным среди туристов территориям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии