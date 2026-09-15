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SPLETNIK

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Праздник в кинотеатре и футболка Роналду: Надежда Стрелец отметила 11-летие сына

Праздник в кинотеатре и футболка Роналду: Надежда Стрелец отметила 11-летие сына

Накануне старшему сыну Надежды Стрелец Платону исполнилось 11 лет. Праздник по этому случаю прошёл в кинотеатре "Москва", где для именинника и его друзей организовали закрытый показ персонализированного фильма, а в подарок Платон получил оригинальную футболку его любимого футболиста Криштиану Роналду с автографом спортсмена.

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