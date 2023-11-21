Мужчинам указали на тревожные признаки рака простаты

На первых стадиях у рака простаты практически нет симптомов, предупредил онколог Евгений Черемушкин. Врач напомнил, что простата охватывает мочеиспускательный канал, и первые симптомы рака этого органа связаны с затруднением или учащением мочеиспускания и болями внизу живота.