Мужчинам указали на тревожные признаки рака простаты

На первых стадиях у рака простаты практически нет симптомов, предупредил онколог Евгений Черемушкин. Врач напомнил, что простата охватывает мочеиспускательный канал, и первые симптомы рака этого органа связаны с затруднением или учащением мочеиспускания и болями внизу живота.
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