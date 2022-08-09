Агент Селюк: «Юран, ты кто такой? Ты что о себе возомнил? После моих интервью эти друзья из администрации президента пошлют его на хрен»

Агент Дмитрий Селюк эмоционально высказался о возможном уходе Сергея Юрана из «Химок». «Сначала Вася Иванов что-то там начал говорить мне – в итоге закончил в «Химках».
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