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Агент Селюк: «Юран, ты кто такой? Ты что о себе возомнил? После моих интервью эти друзья из администрации президента пошлют его на хрен»

Агент Дмитрий Селюк эмоционально высказался о возможном уходе Сергея Юрана из «Химок».  «Сначала Вася Иванов что-то там начал говорить мне – в итоге закончил в «Химках».

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