NYT: артиллерия США ломается на Украине, что становится проблемой для Пентагона

В западной прессе констатируют постоянные поломки поставляемой Украине американской артиллерии. В The New York Times сообщили, что украинские боевики используют тысячи снарядов в день, вынуждая США перебрасывать через границу в Польше стволы артиллерийских орудий.
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