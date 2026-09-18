AliExpress: самые популярные портативные игровые консоли в России лета 2026 года

Основной спрос делят между собой бюджетные ретро-консоли на эмуляторах и приставки Nintendo Продажи портативных игровых консолей на AliExpress в России во втором квартале 2026 года увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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