Россия подложила Америке гигантскую свинью и зерно

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ2 дня назад 9,3K прочитали Кирилл Стрельников Вчера министр сельского хозяйства России Оксана Лут, подводя итоги десятилетия продовольственного эмбарго, указом президента Российской Федерации запрещающего ввоз сельхозпродукции и продовольствия в Россию из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с возвращением "в родную гавань" Крыма, заявила, что "за десять лет действия продовольственного эмбарго Россия сформировала один из самых конкурентных, гибких и технологичных агрорынков в мире".