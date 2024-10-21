В Молдавии не смогли выбрать президента в первом туре

Очередное голосование назначено на 3 ноября. В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы. Однако никто из кандидатов не набрал более 50%, в итоге лидер страны определится во втором туре, уточнили в ЦИК республики.
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