Паника в Киеве, «Кинжалы» ударили по штабу натовских офицеров, в Шостке взрывы и детонация на военном заводе Юлия СоколоваВ Киеве нарастает паника, вместо подготовки к Новому году люди спешат укрыться в метро.
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