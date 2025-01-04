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Махач снялся с матча против Фрица на United Cup, упустив во втором сете 5:2 и два матчбола

Махач снялся с матча против Фрица на United Cup, упустив во втором сете 5:2 и два матчбола

Он отказался от продолжения борьбы при счете 7:6(4), 5:6, 0:15. Походя к судейской вышке, Махач указывал на правое бедро.

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