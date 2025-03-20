«Браун пытается ворошить дерьмо». Йос Ферстаппен о предполагаемом переходе Макса в «Мерседес»

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен прокомментировал мнение исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна, который предположил, что Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл» уже в конце этого года и, вероятнее всего, окажется в «Мерседесе».
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