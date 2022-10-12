Появилась вакансия мечты для путешественников с зарплатой в 200 тысяч рублей

Deel ищет сотрудника для путешествия в автофургоне по Австралии или Новой Зеландии Американская компания по расчету заработной платы Deel Deel ищет сотрудника для путешествия в автофургоне по Австралии или Новой Зеландии Американская компания по расчету заработной платы Deel объявила о поиске сотрудника на вакансию мечты «кочевник в социальных сетях» — успешно прошедший отбор кандидат будет шесть месяцев ездить по Австралии или Новой Зеландии в автофургоне и документировать свое путешествие в интернете.