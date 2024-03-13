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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

По рецепту соседки по даче готовлю «ароматное» печенье (без духовки) на сухой сковороде: вкусно, делюсь рецептом

Это печенье всегда получается очень нежными и воздушными. На приготовление уйдёт не более 20 минут. Удобно тем, что не надо включать духовку, при этом, при всём, ещё и готовить будем без масла, на сухой сковороде.

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