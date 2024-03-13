По рецепту соседки по даче готовлю «ароматное» печенье (без духовки) на сухой сковороде: вкусно, делюсь рецептом

Это печенье всегда получается очень нежными и воздушными. На приготовление уйдёт не более 20 минут. Удобно тем, что не надо включать духовку, при этом, при всём, ещё и готовить будем без масла, на сухой сковороде.
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