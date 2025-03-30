The National Interest: самолет Ту-95 является устрашающим оружием для Киева

Скриншот видео Российский бомбардировщик Ту-95 "Медведь" вызывает страх в Киеве из-за того, что является одним из ключевых игроков в уничтожении инфраструктуры на Украине, сообщает американский журнал The National Interest.
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