Бэррон Трамп: Зеленский выпрашивал приглашение на инаугурацию президента

Владимир Зеленский трижды обращался с просьбой о приглашении на инаугурацию нового американского лидера Дональда Трампа, однако каждый раз его просьба была отклонена, сообщил сын Трампа, Бэррон в соцсетях.
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