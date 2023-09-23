БК «Зенит» вышел в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

На следующем этапе сине-бело-голубые сыграют с «Пари Нижний Новгород». Баскетболисты «Зенита» со счётом 72:69 обыграли турецкий «Бешикташ» в четвертьфинальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ, проходящего на «ВТБ-Арене» в Москве, передаёт ТАСС.