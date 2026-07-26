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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Художественная гимнастика. «Хрустальная роза». Сборная России взяла золото и серебро в отдельных видах многоборья, другие результаты

В Минске проходит международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». За сборную России выступает команда субъектов РФ в составе Алисы Черняевой, Амины Идрисовой, Екатерины Тимошенко, Марии Федоровцевой, Ноны Няниной и Сабины Байбуриной.

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