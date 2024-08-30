Группа ABBA попросила запретить Трампу включать их песни на митингах

Шведская музыкальная группа ABBA совместно со звукозаписывающей компанией Universal Music Group потребовали, чтобы на предвыборных митингах экс-президента США Дональда Трампа больше не звучали их песни, сообщает местная газета Västerbottens-Kuriren.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии