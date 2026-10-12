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Регионы России

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У туристического агента украли рюкзак в бизнес-зале аэропорта Шереметьево

У туристического агента украли рюкзак в бизнес-зале аэропорта Шереметьево

В бизнес-зале аэропорта Шереметьево в Москве у российской туристки и сотрудницы турагентства пропал рюкзак непосредственно перед вылетом.

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