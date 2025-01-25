Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров отменил решение об изменениях в правилах соревнований, подписанное главным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер.
Глава Федерации гимнастики России отменил решение Винер
Комментарии
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Александр Хироников
Бяда! Бяда! В России сплошная бяда. Железнодорожник переводит стрелку по оценкам по фигурному катанию! Люди! Спасайся кто может! Бяда! "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник: И дело не пойдет на лад, Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней; Он лучше дело все погубит И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать разумного совета." Вот и до художественной гимнастики добрались. Значит скоро и ей "пипец".
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