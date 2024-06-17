Директор по маркетингу Xbox променял Microsoft на Roblox Портал The Verge со ссылкой на за...

Директор по маркетингу Xbox променял Microsoft на RobloxПортал The Verge со ссылкой на закулисное обращение к сотрудникам гендиректора Microsoft Gaming Фила Спенсера (Phil Spencer) сообщил о грядущих изменениях в структуре Xbox, вызванных увольнением уже второго топ-менеджера за год.
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