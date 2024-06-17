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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Директор по маркетингу Xbox променял Microsoft на Roblox Портал The Verge со ссылкой на за...

Директор по маркетингу Xbox променял Microsoft на Roblox Портал The Verge со ссылкой на за...

Директор по маркетингу Xbox променял Microsoft на RobloxПортал The Verge со ссылкой на закулисное обращение к сотрудникам гендиректора Microsoft Gaming Фила Спенсера (Phil Spencer) сообщил о грядущих изменениях в структуре Xbox, вызванных увольнением уже второго топ-менеджера за год.

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