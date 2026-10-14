When Big Tech signed President Trump's Ratepayer Protection Pledge in March, promising to pay for all the new grid infrastructure upgrades required to service their data centers, we cautioned that "voluntary pledges from trillion-dollar tech giants have a habit of evolving.
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