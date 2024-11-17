«Всех изнасиловала, всех заманала»: почему Андрейченко упекла родную дочь в психбольницу

Людмила Полищук

Что-то неправильное происходит с артистами. Видимо их работа занимает всё их время, силы, внимание и жизнь так, что семья, дети остаются без присмотра. Нельзя так жёстко эксплуатировать артистов. А тем в свою очередь надо учиться совмещать и работу и семью, тогда счастливее станете, а главное дети, продолжение рода, будут живы и здоровы. Трудоголизм - это такая же зависимость, как алкоголизм, и ни к чему хорошему не приводит: деньги можно заработать, но семью потеряете. Ведь главное в жизни не огромное количество денег, а любовь, внимание, взаимопомощь... продолжение рода. И, конечно же, надо смотреть за кого замуж выходишь, чтобы дети не унаследовали опасные болезни.