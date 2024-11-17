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Мода и Шоу-бизнес

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«Всех изнасиловала, всех заманала»: почему Андрейченко упекла родную дочь в психбольницу

«Всех изнасиловала, всех заманала»: почему Андрейченко упекла родную дочь в психбольницу

68-летняя актриса Наталья Андрейченко дважды была замужем. В браке с австрийским актером Максимилианом Шеллом она родила дочь Настасью.

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Комментарии
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Людмила Полищук
Что-то неправильное происходит с артистами. Видимо их работа занимает всё их время, силы, внимание и жизнь так, что семья, дети остаются без присмотра. Нельзя так жёстко эксплуатировать артистов. А тем в свою очередь надо учиться совмещать и работу и семью, тогда счастливее станете, а главное дети, продолжение рода, будут живы и здоровы. Трудоголизм - это такая же зависимость, как алкоголизм, и ни к чему хорошему не приводит: деньги можно заработать, но семью потеряете. Ведь главное в жизни не огромное количество денег, а любовь, внимание, взаимопомощь... продолжение рода. И, конечно же, надо смотреть за кого замуж выходишь, чтобы дети не унаследовали опасные болезни.
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