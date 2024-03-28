Полуфинал мечты в Майами! Медведев хочет взять реванш над Синнером

Итальянец Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев встретятся в полуфинале теннисного турнира ATP Masters 1000 в Майами (Флорида) за $8 995 555 спустя два месяца после победы Синнера в финале в Мельбурне.
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