В кино и с песней: Кологривый в «Комбинации», Дюжев в роли Байдена

Антоха МС пел на модном показе, а Лариса Долина — на «Вечернем Звуке» с Машей Шейх. Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Елизавета Базыкина презентовали сериал о культовой группе «Комбинация», Анна Михалкова — триллер «Трасса».
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