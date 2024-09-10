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По факту жестокой расправы с топором над российским следователем возбудили дело

По факту жестокой расправы с топором над российским следователем возбудили дело

В Пермском крае после расправы над руководителем следственного отдела по Свердловскому району регионального управления Следственного комитета (СК) России Евгением Середкиным возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

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