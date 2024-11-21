21 ноября в Эхирит-Булагатском районе прошла прощальная церемония с гвардии сержантом Сергеем Козыревым, погибшим при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.
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21 ноября в Эхирит-Булагатском районе прошла прощальная церемония с гвардии сержантом Сергеем Козыревым, погибшим при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.
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